اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية: يجب ألا تتوقف العلاقات بين الكوريتين

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:24 م
رئيس كوريا الجنوبية: يجب ألا تتوقف العلاقات بين الكوريتين زعيما الكوريتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن اليوم الإثنين كوريا الشمالية إلى عدم التراجع عن مواثيق السلام التى تعهد بها مع الزعيم الكورى الشمالي كيم جونغ-أون أمام 80 مليونًا من شعبي الكوريتين، وسط تصاعد حدة التوتر في العلاقات الثنائية بين الكوريتين على خلفية تحذير الشمال من قيامه بأعمال استفزازية عسكرية مؤخرا.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنبوبية عن مون قوله - أثناء اجتماع أسبوعي مع كبار مساعديه في المكتب الرئاسي - إن الاتجاه الذي يجب أن تتخذه الكوريتان واضح، ويجب ألا تتوقف العلاقات الحالية بين الكوريتين مرة أخرى التي تغلبت بصعوبة على قطع للعلاقات طويل الأمد وأزمة الحرب.
وهذا هو أول تعليق من الرئيس مون بعد أن وجه كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، وعلى رأسهم شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، والنائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، تحذيرات شديدة اللهجة إلى كوريا الجنوبية، على خلفية إرسال منشورات دعائية مناهضة للنظام الكوري الشمالي إلى كوريا الشمالية عبر الحدود.
وأضاف "نحتفل بقلوب مثقلة بالذكرى السنوية العشرين لإعلان 15 يونيو المشترك بين الكوريتين ولكننا ينبغي أن ننظر إلى الوراء في روح إعلان يونيو والإنجازات كلما كانت هناك صعوبات في العلاقات الثنائية وكانت الأوضاع حرجة".
وتابع: "كان هناك بيان 4 يوليو المشترك والاتفاق الأساسي بين الكوريتين قبل إعلان 15 يونيو المشترك، لكن الزعيمين (الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق الراحل كيم ديه-جونغ، والزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ-إيل) التقيا فعليا لتأكيد أن التعاون الفعلي بدأ وأن السلام هو الاقتصاد".
يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق الراحل كيم ديه-جونغ، والزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ-إيل تبنيا إعلان 15 يونيو المشترك بين الكوريتين في بيونغ يانغ بعد القمة الأولى التاريخية بينهما.
وأكد الرئيس أن إعلان بانمونجوم المشترك في 27 أبريل، وإعلان بيونغ يانغ المشترك في 19 سبتمبر بين الرئيس مون والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، يعتبران عهدين رسميين يجب أن يلتزم الجنوب والشمال بهما بشكل مخلص، مشددا على أن ذلك هو مبدأ صارم لا بد من عدم التردد فيه بغض النظر عن أي وضع جديد.
وأفاد بأن الحكومة الكورية الجنوبية تواصل جهودها للالتزام بالاتفاقيات، وقال مون إن الوقت قد حان لحاجة الكوريتين معًا إلى تحقيق انطلاقة بدون انتظار تحسن الظروف.
وأضاف أنه سيواصل جهوده للحصول على موافقة المجتمع الدولي. ووصف مون الاتفاقيات بين الحكومات السابقة في الماضي بأنها أصول مشتركة بين الكوريتين، ويجب عليهما احترامها والالتزام بها حتى لو تغيرت الحكومات والزعماء، وأن تبحثا عن حلول لقضايا شبه الجزيرة الكورية وقضايا الكوريتين في هذه الاتفاقيات.
ودعا مون جميع أعضاء البرلمان الوطني الحادي والعشرين إلى التعاون بغض النظر عن الانتماء الحزبي من أجل تحسين علاقات الكوريتين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الكوريتين قد تطورت كثيرا، لو كان البرلمان قد صدق على الاتفاقيات الموقعة بين الكوريتين.
وقال: "في أي وقت، يمكن أن تواجه العلاقات بين الكوريتين محنة غير مرغوب فيها، فأرجو من أبناء شعبنا الانضمام إلى جهود حكومتنا".


كوريا الجنوبية

مون جيه إن

كوريا الشمالية

كيم جونج أون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة