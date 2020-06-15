اليوم السابع
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رئيس حى غرب الإسكندرية يشن حملة لإزالة مخلفات مساكن عثمان.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:06 م
رئيس حى غرب الإسكندرية يشن حملة لإزالة مخلفات مساكن عثمان.. صور المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الإسكندرية حملة بالتنسيق مع شركة النظافة، حيث تمت إزالة وتحميل المخلفات المنزلية بمناور عثمان بشمال المتراس، وتحميل المخلفات تقدر بنحو 9 أطنان تقريبا، كما تم ردم وتمهيد المناور بعد رفع المخلفات بمعدات وعمال الحى.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التى أصدرها لرئيس حى غرب، عقب جولته المفاجئة بمنطقة المتراس، والتى كلف خلالها رئيس الحى بالتنسيق مع شركة النظافة وتسخير كل معدات الحى لرفع التراكمات. 

وفى وقت سابق قام محافظ الإسكندرية بإحالة مسؤلى الرصد البيئى وملف النظافة بحى غرب الإسكندرية إلى التحقيق، وتحرير محضر فى شركة النظافة المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، وذلك بسبب رصد كارثة بيئية بأحد بلوكات مساكن المتراس غرب الإسكندرية.

وأشارت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها، أن ذلك جاء خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ الإسكندرية بشوارع حى غرب، يرافقة المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب ومسؤلو الحى، حيث قام اللواء محمد الشريف بالتجول بالشوارع الجانبية وتبين وجود أكوام من القمامة بالكتلة السكنية.

واستمع محافظ الإسكندرية لشكاوى أهالى الشارع من تراكم أكوام القمامة  مؤكدين أن مسؤلى شركة النظافة هم من يقومون بإلقائها بالشارع الجانبة وليس السكان، مطالبين بمحاسبة مسؤلى الشركة للتسبب فى كارثة بيئية تضر بصحة السكان.

من جانبة شدد المحافظ على محاسبة المقصرين، ووضع صناديق قمامة لتجميعها بطول الشارع، مؤكدا للسكان على أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا لملف النظافة ليس فى الشوارع الرئيسية فقط بل فى كل شوارع الإسكندرية والجانبية أيضا، قائلا "مكتب رئيس الحى مفتوح لأى شكوى وستتم محاسبة المقصرين وإحالتهم للتحقيق".

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