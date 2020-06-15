اليوم السابع
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رئيس امتحانات الثانوية يجتمع مع رؤساء اللجان لبحث ضوابط سير الاختبارات

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:53 ص
رئيس امتحانات الثانوية يجتمع مع رؤساء اللجان لبحث ضوابط سير الاختبارات الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
محمود طه حسين

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يعقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، صباح اليوم، اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان السير بإجمالى قرابة 4 آلاف عضو على مستوى الجمهورية لبحث ضوابط وتعلميات سير لجان الاختبارات قبل أيام قليلة من انطلاق الامتحانات 21 يونيو الجارى.

ويناقش رئيس عام الامتحانات مع رؤساء لجان السير كيفية التصدى للغش وتفتيش الطلاب ومنع دخول أى طالب بأجهزة محمول، إضافة إلى الحفاظ على المسافات المتباعدة بين الطلاب وتنظيم دخولهم لجان السير، وتوزيع الكمامات وأدوات التعقيم وتوزيع نماذج الامتحانات الأربعة على الطلاب، وتطبيق كل ضوابط الامتحان سواء المتعلقة بالتصدى للغش أو الحفاظ على حق الطالب إذا ما حدث له عذر قهرى وطلب التأجيل وكذلك تطبيق إجراءات حماية الطلاب من فيروس كورونا.

وينبه رئيس عام الامتحانات على رؤساء اللجان بضرورة تسليم جميع الطلاب البوكليت فى المواد غير المضافة للمجموع عقب انتهاء امتحان اللغة العربية فى أول يوم، حيث يستلم الطلاب بوكليت امتحان مادتى التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء مع تطبيق كل الضوابط الخاصة بتسليم الطالب إفادة وتوقيعه فى كشف باستلامه لبوكليت المواد غير المضافة للمجموع، إضافة إلى وضع أرقام جلوس الطلاب فى مكان ظاهر فى مدخل المدرسة وأيضا وكشوف المناداة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.
 
ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا، والخميس 3 يوليو اختبار مواد الأحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.


التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة المعدل

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