اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس الوزراء الباكستانى يرأس اجتماعا لبحث وضع جائحة كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:53 م
رئيس الوزراء الباكستانى يرأس اجتماعا لبحث وضع جائحة كورونا ترأس رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
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ترأس رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، اجتماعا بمكتبه فى إسلام آباد اليوم الاثنين بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، وذلك لاستعراض الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء.
ووجه رئيس الوزراء عمران خان، بضمان توافر الأدوية لفيروس كورونا، وشدد على أن اتباع إجراءات التشغيل القياسية يمكن أن يساعد في منع انتشار المرض، مؤكدا أن الدور الداعم للشعب يعد هاما بهذا الصدد.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الاجتماع استعرض التقدم في الإجراءات التي يتم اتخاذها للسيطرة على الارتفاع في أسعار السلع الأساسية خاصة المواد الغذائية في البلاد، واستمع رئيس الوزراء، إلى الإيجاز المفصل بهذا الصدد.
وقال خان، إن الانخفاض في أسعار المنتجات النفطية كان يهدف لتوفير الإغاثة للشعب، مشددا على ضمان نقل فوائد خفض أسعار البترول إلى الشعب، كما أمر باتخاذ الإجراءات ضد المكتنزين.
وفي شأن آخر، قال عمران خان، إن مشروع الإسكان الذي قامت حكومته بإطلاقه مؤخرا، سيساعد في تعزيز الأنشطة التجارية والاقتصادية وخلق فرص العمل في البلاد،
جاء ذلك خلال ترأسه جتماعا بمكتبه اليوم، لاستعراض التقدم في المشروع الضخم، وتم تقديم الإيجاز لرئيس الوزراء حول المشروع والإجراءات المتخذة لتسريع العمل به، وتم إبلاغ رئيس الوزراء بأنه يتم إعطاء الأولوية للفئات ذات الدخل المنخفض في المشروع.
وصرح عمران خان، بأن المشروع سيحرك عجلة الاقتصاد في البلاد، وقال إن الحكومة تركز على تعزيز قطاع البناء نظرا إلى وضع جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك لخلق فرص العمل خاصة للعمال بالأجرة اليومية.


باكستان

عمران خان

كورونا فى باكستان

فيروس كورونا

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