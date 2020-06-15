رئيس القابضة للسياحة: عودة الطيران خطوة لاستعادة السياح والاشغالات 3% حاليا

كتب عبد الحليم سالم

كشفت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن قرار الحكومة بعودة حركة الطيران، هو قرار هام وتزامنا مع خطط الفتح مع العديد من دول العالم بحيث لا تكون مصر متأخرة عن الدول فى هذا الشأن، معتبرة أن عودة الطيران خطوة هامة ،لاستعادة حركة السياحة الفترة المقبلة .

وقررت الحكومة عودة حركة الطيران بين مصر ومختلف دول العالم اعتبارا من الشهر المقل وفق اشتراطات وضوابط للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا بجانب اتخاذ إجراءات متعلقة بالتباعد الاجتماعى فى الفنادق والمناطق السياحية ووضع ضوابط للفنادق بهذا الشأن .

أشارت ميرفت حطبة لـ" اليوم السابع" أن الفنادق العامة مستعدة لاستقبال السياح مع تطبيق الإجراءات بدليل انه تم غلق فندق فى الغردقة لمخالفته شروط التباعد الاجتماعى، لافتة إلى أن نسب الاشغالات حاليا فى الفنادق تتراوح من 1% حتى 3% بالرغم من فتح السياحة الداخلية منذ فترة .

أوضحت ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة، أن توقعات السياح أو المواطنين غير معروفة وهناك انتظار لما سيسفر عنه فتح الطيران ورفع قيود السفر؛ لأنه إما أن يبدأ السياح بالتحرك والانتقال، أو ينتظرون فترة معينة خوفا على صحتهم وصحة أسرهم، ولا سيما أن الفيروس ما يزال منتشرا، كما إنه لم يتم إيجاد مصل أو علاج له حتى الآن .

وأضافت: "أنا لا أتوقع عودة السياحة، كما كانت قبل كورونا ،فالأوضاع تغيرت واتجاهات السياح قطعا تغيرت، بالتالى علينا الانتظار وعدم التفاؤل بشكل كبير، خاصة أن الخوف ما يزال قائما ".

وأشادت ميرفت حطبة بما اتخذته الدولة من إجراءات وقاية بجانب إجراءات تحفيز السياحة والسفر عبر الطيران من خلال منح تخفيضات وحوافز أفضل لجذب السياح، خاصة أنه ستكون هناك منافسة عالمية كبيرة لجذب السياحة الفترة المقبلة؛ لتعويض الخسائر الكبيرة طوال فترة التوقف العالمى.