دعوات فى تركيا بتأجيل الامتحانات بعد اكتشاف إصابة طالبة وعزل زملائها

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

اكتشفت السلطات التركية وجود طالبة مشاركة فى امتحانات بالجامعة مصابة بفيروس كورونا الأمر الذى تسبب فى ظهور دعوات مطالبة بتأجيل الامتحانات، ووفقا لتقرير تلفزيون halktv، فقد ساءت حالة إحدي الطالبات المشاركات في امتحان جامعة الدفاع الوطني(MSÜ) اليوم أثناء الاختبار.

وبعد فحصها اتضح إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ووفق الخبر المنشور على جريدة كوجالي باريش فإنه فى امتحان اختيار الطلاب العسكريين الذى عقد يوم الأحد الماضى، ساءت حالة إحدى الطالبات، وعلى الرغم من توزيع الكمامات ورش المطهرات عند المدخل إلا أنه لم يتم قياس درجة حرارة الطلاب.

وتم أخذ الطالبة المصابة لغرفة وحدها لإتمام الاختبار، وعزل باقي الطلاب وعددهم 15 طالبا في منازلهم طيلة 14 يوما.

وطالب أولياء الأمور الذين شهدوا الحادثة بضرورة تأجيل امتحانات مؤسسات التعليم العالي لأنه سيشهد أعداد أكبر من الطلاب مما يعرضه لخطر تلقي عدوي فيروس كورونا المستجد.