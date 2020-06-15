دار الإفتاء تنعى العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بدمنهور

نعت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الدكتور حامد الفقي أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهربطنطا ووكيل الكلية السابق والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بدمنهور، وابنه المستشار محمد حامد رئيس النيابة الإدارية بطنطا اللذين توفيا اليوم، كانت مشيخة عموم المقارئ المصرية برئاسة الشيخ محمد حشاد ونقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر نعت إلى العالم الإسلامى الشيخ عبد الفتاح مدكور، الذى رحل عن دنيانا اليوم بعد رحلة عطاء ثرية قضاها فى محراب علم القراءات عن عمر يناهز 88 عاما.

وقال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة القراء، فى بيان اليوم:" سيطرت حالة من الحزن العميق على أهل القرآن جميعا بمصر والعالم الإسلامى، فور سماع خبر رحيل أحد أبرز رجالات علم القراءات والأعلى سندا على مستوى العالم، ويعد الفقيد الكبير أحد أبرز معلمي القرآن الكريم وأستاذ علوم القراءات بمصر والعالم الإسلامي، وهو أعلى سند متصل على مستوى الدنيا قاطبة لإجازة قراءة حفص عن عاصم.".

و قال الشيخ محمد حشاد – شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء:"لقد تأثرت كثيرا فور سماع خبر رحيل مولانا الشيخ عبد الفتاح مدكور، وأعتبر رحيلة خسارة كبيرة لدولة التلاوة المصرية وسائر البلاد العربية والإسلامية، وإلى سائر بلاد الدنيا التى يصل إليها صوت الحق القرآن الكريم وعلم القراءات، والتى سافر إليها الفقيد الكبير سافر إليها مولانا الشيخ عبدالفتاح مدكور لتدريس علوم القرآن، وخاصة لمن لا ينطقون اللغة العربية"