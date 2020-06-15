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خروج 43 شخصا من مستشفيات العزل بالبحيرة بعد تعافيهم من فيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:52 م
خروج 43 شخصا من مستشفيات العزل بالبحيرة بعد تعافيهم من فيروس كورونا اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء وخروج 43 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل ليصبح إجمالى عدد المتعافين 615 حالة، وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم، مشيدا بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين ودورهم الوطنى والعمل بكل أخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين .

وأشار محافظ البحيرة إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

من جانبه، أكد الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، استمرار الجهود الكبيره بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.

فيما أشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، لافتا إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

يذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية الصحة وكذلك غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 على مدار 24 ساعة وجميع خطوط غرفة العمليات ( 0453349447 -0453356397) والمشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبوجود اطباء متخصصة على مدار الساعة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم والعمل على حل اى مشكلة فورا.


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