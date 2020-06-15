خروج 3 حالات كورونا من مستشفى قنا العام للحجر الصحى بإجمالى 14 متعافيا

قنا - وائل محمد

أعلن مستشفى قنا العام، عن تعافى 3 حالات جديدة، مصابى فيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليصبح إجمالى عدد المتعافين منذ صدور قرار تحويل المستشفى إلى حجر صحى 14 متعافيا تم خروجهم بعد التأكد من سلبية عيناتهم.



وشهدت صالة استقبال المستشفى حالة من الفرح والسعادة بين المتعافين، خلال إنهاء اجراءات خروجهم من المستشفى، بعد قضائهم فترات متباينة للعلاج من فيروس كورونا.



وقدم المتعافين، الشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية التى بذلت مجهودًا كبيرًا خلال فترة علاجهم، حتى تتحول نتائج عيناتهم إلى سلبية، ودورهم فى الدعم النفسى والمعنوى خلال فترة العلاج.



قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، إن إجمالى عدد الحالات التى خرجت من المستشفى منذ بدء استقبال الحالات فى الرابع من يونيو الحالى 14 متعافيا، بعد التأكد من سلبية المسحات التى تم إجرائها لهم، وأن المستشفى بكل كوادرها الطبية لا تتوانى عن خدمة المرضى حتى يتماثلوا للشفاء.



يذكر أن مستشفى قنا العام، تم تحويله إلى مستشفى للحجر الصحى بداية من 4 يونيو الجارى، لاستقبال الحالات الإيجابية من مصابى فيروس كورونا المستجد، بقوة 180 سريرًا.

فى سياق آخر أعلنت مستشفى قنا العام تعافى الدكتورة آية ناصف طبيبة تخدير وعناية مركزة بمستشفى قنا الجامعى من إصابتها بفيروس كورونا بعد11 يوما قضتها فى مستشفى قنا العام للحجر الصحى، وعبرت إدارة المستشفى والطاقم الطبى، عن فرحتهم بتزايد عدد المتعافين من فيروس كورونا، وقدم مدير المستشفى هدية تذكارية للطبيبة.

وقدمت الدكتورة آية ناصف، الشكر لإدارة المستشفى والطاقم الطبى على رعايتهم واهتمامهم خلال فترة تلقيها العلاج بالمستشفى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، تتواصل فرحتنا يوميا بتعافى مرضى جدد من فيروس كورونا، وهو ما يزيد الطاقم الطبى إصرارا على بذل المزيد من الجهد لاكتمال الفرحة بين باقى المصابين.