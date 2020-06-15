خروج 22 حالة عقب تعافيهم من كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، واستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحى، والدكتور وهب الله عايش أخصائى مكافحة العدوي، أنه تم اليوم الاثنين، خروج 22 حالة تعافى من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسى للمتعافين والتى جاءت نتائجهم سلبية فى نهاية المطاف، ويذكر انه من بين حالات الخروج 4 حالات كانوا فى حالة حرجة فى العناية المركزة، وأيضاً سيدة حامل فى شهرها السادس.

وأضافت مدير عام مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه احتفل جميع العاملين بالمستشفى بخروج المتعافين وعمت الفرحة والسرور أرجاء المستشفي، ومن جانب آخر تقدم المتعافون بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض وجميع العاملين بالمستشفى بقيادة الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى على تقديم الدعم العلاجى والنفسى للمرضى لتجاوز الأزمة، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام والعاجل لجميع مرضانا وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.

جدير بالذكر، أن مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب الأقصر، حققت أكبر عدد شفاء لمصابى كورونا بين مستشفيات العزل حتى الآن، حيث وصلت أعداد المتعافين حتى الآن لأكثر من 659 متعافيا، كما نجحت فى إجراء 11 عملية ولادة قيصرية بجانب جلسات الغسيل الكلوى المتكررة للمصابين بالفيروس داخل المستشفى.

وفى هذا الصدد، صرح قائد فريق العزل بمستشفى إسنا للحجر الصحى بمحافظة الأقصر، أنه نجحت فرق العزل الطبى وفريق التمريض بالمستشفى حتى الآن فى دعم علاج وشفاء أكثر من 659 حالة، حيث يقدم الجميع أفضل ما لديهم لخدمة المصابين على مدار الـ24 ساعة دون كلل أو تقصير مع أحد.



مستشفى إسنا للحجر الصحى تسجل خروج 22 حالة



مستشفى إسنا للحجر الصحى تسجل خروج 22 حالة (2)



مستشفى إسنا للحجر الصحى تسجل خروج 22 حالة



مستشفى إسنا للحجر الصحى تسجل خروج 22 حالة



مستشفى إسنا للحجر الصحى تسجل خروج 22 حالة



مستشفى إسنا للحجر الصحى تسجل خروج 22 حالة