خروج 156حالة شفاء من مستشفيات العزل بالشرقية لترتفع إلى 700 حالة

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 148 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.
وكشف وكيل وزارة الصحة فى بيان له إن إجمالى الحالات منها 48 حالة من مستشفي أبو حماد المركزي، و 30 من مستشفي السعديين المركزي، و20 من مستشفي منيا القمح المركزي، و 10 من مستشفي العزل بفاقوس، و 10من مستشفي أولاد صقر المركزي، و 8 من مستشفي ديرب نجم المركزي، و 8 من مستشفي بلبيس المركزي، و 7من مستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و 5 من مستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و 4 من مستشفي الإبراهيمية المركزي، و 4 من مستشفي حميات الزقازيق، و 3 من مستشفي مشتول السوق المركزي، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 692 حالة بالمحافظة حتي الآن منه 170 حالة بعزل الزقازيق، 127 بمستشفي السعديين، و 77 بمستشفي منيا القمح المركزي، و 85 بمستشفي أبو حماد المركزي، 46 بعزل فاقوس، 42 بمستشفي بلبيس، 29حالات بالصدر، و 28بمستشفي ههيا، 21 بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر، و 21 بمستشفي ديرب نجم المركزي، و 16 بمستشفي أولاد صقر المركزي، و 11بمستشفي الإبراهيمية، و 9 بحميات الزقازيق، و 7 بمستشفي مشتول السوق المركزي، و 7 بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و 2 بحميات فاقوس، وحالة بمستشفي الصوفية المركزي، وحالة بمستشفي أبو كبير.
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