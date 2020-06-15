اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 12:15 م
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خروج 156حالة شفاء من مستشفيات العزل بالشرقية لترتفع إلى 700 حالة

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:11 م
خروج 156حالة شفاء من مستشفيات العزل بالشرقية لترتفع إلى 700 حالة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 148 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وكشف وكيل وزارة الصحة فى بيان له إن إجمالى الحالات منها 48 حالة من مستشفي أبو حماد المركزي، و 30 من مستشفي السعديين المركزي، و20 من مستشفي منيا القمح المركزي، و 10 من مستشفي العزل بفاقوس، و 10من مستشفي أولاد صقر المركزي، و 8 من مستشفي ديرب نجم المركزي، و 8 من مستشفي بلبيس المركزي، و 7من مستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و 5 من مستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و 4 من مستشفي الإبراهيمية المركزي، و 4 من مستشفي حميات الزقازيق، و 3 من مستشفي مشتول السوق المركزي، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 692 حالة بالمحافظة حتي الآن منه 170 حالة بعزل الزقازيق، 127 بمستشفي السعديين، و 77 بمستشفي منيا القمح المركزي، و 85 بمستشفي أبو حماد المركزي، 46 بعزل فاقوس، 42 بمستشفي بلبيس، 29حالات بالصدر، و 28بمستشفي ههيا، 21 بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر، و 21 بمستشفي ديرب نجم المركزي، و 16 بمستشفي أولاد صقر المركزي، و 11بمستشفي الإبراهيمية، و 9 بحميات الزقازيق، و 7 بمستشفي مشتول السوق المركزي، و 7 بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و 2 بحميات فاقوس، وحالة بمستشفي الصوفية المركزي، وحالة بمستشفي أبو كبير.

 
وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.
 
كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ،  ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.
 
وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي،  ومستشفي الصوفية المركزي.
 
 
 

 


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