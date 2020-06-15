خبير تأمين يطالب بتغطية جماعية ضد كورونا للأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة

كتب حسام الشقويرى

طالب الدكتور محمد عطا أستاذ التأمين بجامعة سوهاج بضرورة تطوير عمل التأمين الجماعى ليشمل الأطباء والممرضين من خلال وزارة الصحة المصرية، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه من بين الأسس الفنية التى يقوم عليها التأمين الجماعى وجود عدد كبير من المنتفعين تجمعهم صفة واحدة، وعليه فإنه يمكن مد نطاق التغطية بالنسبة للتأمين الجماعى، ليشمل الأطباء وطاقم التمريض من خلال وزارة الصحة المصرية، بحيث تقوم بالتأمين الجماعى عليهم ويتم احتساب قسط التأمين على أساس نسبة فى الألف من مبلغ التأمين، ويتحمل هذا القسط وزارة الصحة والمؤمن لهم بحيث يكون نسبة مساهمة المؤمن لهم رمزية، ويتم دفع مبلغ التأمين فى إحدى الحالتين الأولى دفع مبلغ تأمين حال الإصابة بكورونا "إصابة أحد الأطباء أو أحد أفراد طاقم التمريض".

وتابع عطا "والحالة الثانية دفع مبلغ تأمين يعادل عشرة أضعاف المبلغ المدفوع فى الحالة الأولى، ويستلزم ذلك قيام الاتحاد المصرى للتأمين بالاتفاق مع وزارة الصحة لعمل التغطيات، حيث إن فكرة التأمين الجماعى تضمن وجود عدد كبير جدا من المؤمن لهم، وبالتالى يسمح بتطبيق قانون الأعداد الكبيرة الذى يقوم عليه التأمين".

وأضاف عطا أن قطاع التأمين يعمل حاليا على استحداث الكثير من التغطيات، التى تواكب الأزمة الحالية بداية من توفير تغطية تأمينية للقطاع الطبى، وكذلك محاولة استحداث تغطية تأمينية للعمالة غير المنتظمة، مرورا بتوفير تغطيات تأمينية لعمال المصانع التى توقفت عن الإنتاج خلال هذه الفترة، وجارٍ التنفيذ على أرض الواقع بعد موافقة الهيئة على هذه التغطيات، والخسائر المباشرة ستطول الكثير من أنشطة القطاع بوجه العموم إلا أن أكثر القطاعات تضررا هو قطاع النقل والسفر والبحرى.