حى غرب المنصورة يشن حملة لضبط المبانى المخالفة

الدقهلية شريف الديب

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب سعد بغدادى رئيس الحى اليوم الاثنين، حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها، حيث قاد الحملة وائل السعدنى نائب رئيس حى غرب، وإبراهيم أبو النيل مدير المتابعة الميدانية ، ومسئولى الأدارة الهندسية بحى غرب.

وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال، وتنفيذ قرار الإزالة للدور العاشر العلوى لعقار مخالف لقيود الارتفاع بمنطقة حوض أبو الليل الشرقى، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية، ولمخالفة القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها وإيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء، والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات حفاظا على حقوق الدولة.