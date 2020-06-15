اليوم السابع
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حى أول طنطا ينفذ حملة نظافة وتشجير بشوارع المدينة

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:45 م
حى أول طنطا ينفذ حملة نظافة وتشجير بشوارع المدينة حى أول طنطا ينفذ حملة نظافة وتشجير بشوارع المدينة
الغربية – عادل ضرة

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نفذ حى اول طنطا بمحافظه الغربيه برئاسه المحاسب عادل داود رئيس الحى، حمله نظافة وتجميل مكبرة بنطاق الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتكثيف حملات النظافة العامة للحفاظ على المظهر الحضاري.

 

واستهدفت الحملة اعمال زراعه النجيله والأشجار وتهذيب الأشجار، والأشجار وتنظيف الجزيرة الوسطى بشوارع المدينة. من ناحيه اخرى واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن.

فى هذا السياق، قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له أن إجمالى إزالة التعديات بلغ 1201 حالة تعدٍ متنوعة سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم.

 

أوضح محافظ الغربية، أن الحملات المكبرة أسفرت عن استرداد 60 ألف متر مبانى حصيلة إزالة 464 مخالفة بناء بعدد من المناطق بالمحافظة، واسترداد 12 ألفا و56 مترًا مربعا من أراضى أملاك الدولة حصيلة إزالة 234 حالة تعدٍ، كما تم إزالة 538 حالة تعدٍ على أراضى زراعية على مساحة 26 فدانا و6 قراريط و10 أسهم.

 

وأشار د. رحمى، إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة على مدار اليوم لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر، والتصدى بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

 

من ناحية أخرى أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، فى بيان له عن تحرير 22 محضرا لمواطنين لعدم التزامهم بقرار حظر لتجوال، كما تم غلق وتشميع 4 محال بالمحلة وسمنود لمخالفتهم لمواعيد الغلق.

جاء ذلك خلال جولته الليلة، لمدينة المحلة الكبرى وسمنود، والتى رافقه خلالها رئيس مركز ومدينة المحلة ورئيس مركز ومدينة سمنود، لمتابعة التزام المواطنين بقرارات الحظر الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. شدد الدكتور طارق رحمى، على تكثيف حملات التوعية أصحاب المحلات التجارية بارتداء الكمامات الواقية، والمتابعة المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول حفاظا على صحة المواطنين، والعمل على رفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

 


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