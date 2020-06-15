اليوم السابع
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حمله ترامب توزع كمامات على مؤديه وسط مخاوف موجة كورونا الثانية

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:52 م
حمله ترامب توزع كمامات على مؤديه وسط مخاوف موجة كورونا الثانية حملة ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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قال مدير حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المؤيدين له سيخضعون لفحص درجة الحرارة وسينم توزيع الأقنعة ومعقمات اليدين قبل دخولهم التجمع القادم المقرر عقده في تولسا بولاية أوكلاهوما.

 

وبحسب Cnbc يأتي التجمع الذي يعتبر الأول لترامب منذ أكثر من ثلاثة أشهر  وسط إشارات على أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى موجة ثانية من إصابات كورونا على الرغم من أن ما يسمى النقاط الساخنة للمرض تشهد انخفاضًا في الحالات.

 

غرد مدير حملة ترامب براد بارسكال أنه بالإضافة إلى الاحتياطات المذكورة سيتخذ المنظمون خطوات لمراعاة حرارة منتصف يونيو وسيتم توفير المياه المعبأة للحضور.

 

 

 

 

 

 

كان من المقرر أن يقام الحدث مساء السبت لكن ترامب غير الموعد  بعد الانتقادات للتخطيط لمسيرة في اليوم التاسع عشر - يوم احتفال بنهاية العبودية في الولايات المتحدة - واستضافتها في مدينة شهدت أعمال شغب تاريخية وقاتلة.

 

وقال ترامب على تويتر يوم الجمعة: "لقد تواصل العديد من أصدقائي ومؤيدي الأمريكيين من أصل أفريقي ليقترحوا علينا التفكير في تغيير تاريخ احترام هذه العطلة ، وبمراعاة هذه المناسبة الهامة وكل ما تمثله .. لذلك قررت نقل مسيرتنا إلى السبت ، 20 يونيو ، من أجل تلبية طلباتهم."

 

أعلنت حملة ترامب بأنها تلقت أكثر من مليون طلب تذاكر للمسيرة، وقال تيم مورتاو المتحدث باسم حملة ترامب لشبكة CNBC إن الحضور لن يطلب منهم ارتداء الأقنعة.

 

وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني "الأقنعة ستكون اختيارية ، لكن كل الحاضرين سيتلقوا واحدة"، ولم يرد على سؤال حول ما إذا كان الحشد سيبتعد اجتماعيا.

 

أثار قرار ترامب باستئناف فعاليات حملته الانتخابية انتقادات من أولئك الذين قالوا إن المسيرات لا ينبغي أن تعقد بينما تستمر الأمة في التصدي لوباء Covid-19 حيث تم تسجيل أكثر من 2 مليون إصابة وما لا يقل عن 115.732 وفاة في الولايات المتحدة ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

 

 


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دونالد ترامب

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الانتخابات الامريكية

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