حلو وكداب.. فى العزل المنزلى الستات بتكدب أكتر من الرجالة على رؤسائهن فى العمل

كتبت نهير عبد النبى

حسب جريدة ديلى ميل فإن النساء العاملات من المنزل أكثر عرضة للكذب على رؤسائهن من الرجال أو العاملين في المكاتب خاصة عبر البريد الإلكتروني، حيث شرعت دراسة أجرتها جامعة كولونيا لاكتشاف مدى احتمال أن يكون الناس غير أمينين على أنواع مختلفة من التواصل من البريد الإلكتروني إلى الوجه.

طُلب من المشاركين قلب عملة معدنية أربع مرات ثم إخبار الباحثين بما هبطت عليه - إذا هبطت على ذيول ، فقد حصلوا على مكافأة مالية، كذب الناس في كل نوع من أنواع التواصل ، ولكن كلما كانت المحادثة أبعد - البريد الإلكتروني مقارنة بدردشة الفيديو ، على سبيل المثال زاد احتمال كذبهم.

واكتشف الفريق أن النساء أكثر عرضة للكذب تمامًا من الرجال إذا كانت طريقة الاتصال بعيدة جدًا ومجهولة، ويقول الفريق إن هذه النتائج يمكن أن تساعد الشركات على تحديد أفضل طرق الاتصال حيث يستمر الناس في العمل من المنزل بسبب فيروسات التاجية.

تواصل جوليان كونرادس وسيباستيان لوتز ، من كولونيا ، مع المتطوعين بطرق مختلفة ، من وجها لوجه إلى مجهول على شبكة الإنترنت، وقال كونرادس "يكشف البحث أن تكلفة الكذب على الفرد قد تتأثر بمخاوف المسافة الاجتماعية".

لقد التقوا بمتطوعين على مدى مسافات وعلى مستويات مختلفة من عدم الكشف عن الهوية - بما في ذلك المحادثات المفتوحة وجهاً لوجه ، ونماذج الويب المعبئة في المختبر ونماذج الويب المعبئة في المنزل من قبل المتطوعين.

ووجد الباحثون أنه كلما كانت الهوية مجهولة وبُعدت المسافة ، كلما كان من المرجح أن يكذب أحد حول نتيجة رمي العملة، وقالت الكاتبة المشاركة في الدراسة: "يبدو أن هذا التأثير أكثر وضوحا بالنسبة للنساء من الرجال عندما يتعلق الأمر بالكذب إلى أقصى حد".