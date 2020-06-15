حكومة لبنان تمنع سير الدراجات النارية وسط بيروت بين الخامسة عصرا والسادسة صباحا

وكالات

أصدر وزير الداخلية اللبنانى، محمد فهمى، قرارا بمنع سير الدراجات النارية وسط بيروت بين الخامسة عصرا والسادسة صباحا.

فيما اجتمع الرئيس اللبناني ميشال عون مع المجلس الأعلى للدفاع، اليوم الاثنين، لبحث الأوضاع الأمنية في لبنان.

وقال عون إن الأعمال التخريبية التي حصلت أخيرا، واتخذ بعضها بعدا طائفيا ومذهبيا، اضافة إلى الاستهداف الممنهج للقوى الأمنية والعسكرية، لم يعد مقبولا وينذر بمضاعفات خطيرة.

وقال رئيس الحكومة حسان دياب ، إن "هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي بل عملية تخريب منظّمة، يجب اتخاذ قرار حاسم في التصدي لها،

وتوقيف المحرضين".

وقرر المجلس تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات فيما بينها، لتفادي أي أعمال تخريبيّة تحت حجّة مطالب معيشيّة محقّة، والتشدّد في عدم التساهل مع المخلّين بالأمن والنظام.