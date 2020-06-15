اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حكومة لبنان تمنع سير الدراجات النارية وسط بيروت بين الخامسة عصرا والسادسة صباحا

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:44 م
حكومة لبنان تمنع سير الدراجات النارية وسط بيروت بين الخامسة عصرا والسادسة صباحا مظاهرات لبنان - ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر وزير الداخلية اللبنانى، محمد فهمى، قرارا بمنع سير الدراجات النارية وسط بيروت بين الخامسة عصرا والسادسة صباحا. 
 
فيما اجتمع الرئيس اللبناني ميشال عون مع المجلس الأعلى للدفاع، اليوم الاثنين، لبحث الأوضاع الأمنية في لبنان.
 
وقال عون إن الأعمال التخريبية التي حصلت أخيرا، واتخذ بعضها بعدا طائفيا ومذهبيا، اضافة إلى الاستهداف الممنهج للقوى الأمنية والعسكرية، لم يعد مقبولا وينذر بمضاعفات خطيرة.
 
وقال رئيس الحكومة حسان دياب ، إن "هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي بل عملية تخريب منظّمة، يجب اتخاذ قرار حاسم في التصدي لها،
وتوقيف المحرضين".
وقرر المجلس تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات فيما بينها، لتفادي أي أعمال تخريبيّة تحت حجّة مطالب معيشيّة محقّة، والتشدّد في عدم التساهل مع المخلّين بالأمن والنظام.
 

لبنان

محمد فهمى

وزير الداخلية اللبنانى

ميشال عون

حسان دياب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة تنفى صحة تقارير إعلامية حول انسحابها من لبنان

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:15 م

رئيس وزراء لبنان: لن نقبل بمحاولة ضرب الاستقرار الأمنى واستباحة البلاد

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:54 ص

الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق بكثافة فى أجواء جبل لبنان

الأحد، 14 يونيو 2020 04:01 م

البطريرك المارونى يدعو الدولة للتصدى بحزم للمخربين المندسين فى مظاهرات لبنان

الأحد، 14 يونيو 2020 03:30 م

لبنان يعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الحصيلة لـ 1446

الأحد، 14 يونيو 2020 01:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة