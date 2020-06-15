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حجز تاجر لحين ورود تحريات المباحث حول واقعة ضبط 12 طن أسماك فاسدة فى السلام

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:07 م
حجز تاجر لحين ورود تحريات المباحث حول واقعة ضبط 12 طن أسماك فاسدة فى السلام أسماك فاسدة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة السلام بحجز مدير ثلاجة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية لحيازته 12 طن أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمدينة السلام.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ لحيازته (12,130طن أسماك)غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعيةطبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنيةتمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".


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