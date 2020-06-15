حبس ربة منزل تسولت بأبنة شقيقها دون علمه بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالتسول بأبنة شقيقها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستدعت والد الطفلة لاستلامها.

تحفظ عدد من المواطنين على ربة منزل بصحبتها طفلة رضيعة أثناء التسول بها، لشكهم أن الطفلة مختطفة، وسلموها لقسم شرطة الهرم.

وكشفت التحريات أن الطفلة ابنة شقيق زوج المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت الواقعة عندما شك عدد من المواطنين بشارع الهرم، بربة منزل تحمل طفلة رضيعة، تتسول بها، ولاحظوا عدم الشبه بينهما، فشكوا أن الطفلة مخطوفة، وتحفظوا على المتسولة، وسلموها والطفلة إلى قسم شرطة الهرم.

وذكرت المتهمة أن الطفلة ابنة شقيق زوجها، وأنها كانت تستغلها للتسول دون علم والدها، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.