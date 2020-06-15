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حاكم نيويورك: إصابات كورونا مستمرة فى الانخفاض بعد إعادة فتح الولاية

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:05 م
حاكم نيويورك: إصابات كورونا مستمرة فى الانخفاض بعد إعادة فتح الولاية أندرو كومو
كتب محمد عبد العظيم

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قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الاثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد استمرت بالانخفاض في ولايته على الرغم من إعادة فتحها.

وأضاف كومو في حديثه اليومي للصحفيين أن نيويورك تشهد حاليا أدنى عدد للأشخاص الماكثين في المستشفيات جراء الفيروس منذ بدء التفشي.

ولفت إلى أن الولاية ستسمح بالتجمعات التي يصل عدد أفرادها إلى 25 في بعض المقاطعات، بعد أن كان العدد المسموح به لا يتجاوز الـ10 اشخاص.

يذكر أن بعض الولايات الأمريكية شهدت زيادة في عدد الإصابات الجديدة بكورونا نتيجة للاحتفالات بيوم الذكري نهاية مايو الماضي، وكذلك المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها المدن في الأيام الأخيرة على إثر وفاة المواطن جوروج فلويد على يد الشرطة.

وسجلت الولايات المتحدة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، نحو مليونين و170 ألف إصابة وأكثر من 117 ألف حالة وفاة حتى الآن.


أندرو كومو

نيويورك

امريكا

اخبار امريكا

الولايات المتحدة

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