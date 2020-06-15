ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث قوله في مؤتمر صحفي دوري: "نحن نراقب عن كثب تحركات الجيش الكوري الشمالي ونحافظ على وضع الاستعداد العسكري الثابت، وحتى الآن، لم يكن هناك أي حادث يحتاج لتقديم تفسيرات إضافية حوله".

وفي بيان صدر أمس الأول قالت "كيم يو-جونج"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون"، إن جيشها سيكون من المخول له الحق في اتخاذ "الخطوة التالية" ضد الجنوب في أحدث سلسلة من التهديدات التي وجهها الشمال في غضب بسبب المنشورات المناهضة لبيونج يانج والتي أرسلها نشطاء كوريون جنوبيون عبر الحدود.

ووسط مخاوف من احتمال استفزاز كوريا الشمالية على الحدود البحرية بين الكوريتين أو بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، أكدت هيئة الأركان المشتركة أن ليس هناك أنشطة غير عادية من قبل كوريا الشمالية للإبلاغ عنها.

وذكر مصدر أن الجيش يراقب عن كثب الشمال في الخط الأمامي، وكذلك في الجو وفي البحر.