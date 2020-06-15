جوزيب بوريل: إقرار عملية السلام فى الشرق الأوسط يتطلب تشجيع الأطراف المتنازعة

كتبت: هناء أبو العز

قال جوزيب بوريل،نائب رئيس المفوضية الأوربية، إن عملية السلام في الشرق الأوسط ، تحتاج إلى تشجيع الإسرائيليين والفلسطينيين على الانخراط في عملية سياسية ذات مصداقية وذات مغزى، ولفت بوريل، فى حديثه اليوم مع وزير خارجية أمريكا، فى لقاء بالفيديو كونفرانس، إلى إدارك الاتحاد الأوروبى، أن خطة الولايات المتحدة خلقت زخمًا معينًا حول عملية سياسية توقفت لفترة طويلة جدًا، ويمكن استخدام هذا الزخم لبدء جهود دولية مشتركة على أساس المعايير الحالية المتفق عليها دوليًا.

وقال بوريل: الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساعدة وتيسير مثل هذه العملية ، متابعا: كنا واضحين أيضًا بشأن عواقب الضم المحتمل لاحتمالات حل الدولتين، ولكن أيضًا على الاستقرار الإقليمي، وحول ذلك ، كان العديد من الدول الأعضاء كانت واضحة للغاية بشأن ذلك.

وقال بوريل: أكدنا أن الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستظل حاسمة خاصة في أوكرانيا، وبالطبع ، ما زلنا بحاجة إلى روسيا للقيام بدورها في التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك ، وموقفنا يبقى واضحًا ولا يتغير.