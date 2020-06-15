جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكنت إدارة جمارك مطار سوهاج الدولى، برئاسة عمر أحمد سليمان، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الكويتية القادمة من الكويت اشتبة عاطف عبد الشافي رئيس وردية تفتيش الركاب في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب ع .ح . ح، وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة أو ممنوع استيرادها أجاب بالنفى.
وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد مأمور الفحص تحت إشراف حسن أبو كريشة مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود علب وأشياء متماثلة.
وبالعرض على عمر سليمان مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية من علي علام رئيس قسم المكافحة، وبلال الكتاتني رئيس قسم الأمن، وعبد الباسط العويضي مأمور تفتيش الركاب، فتبين وجود 2292 قرصا من الأدوية البشرية المتنوعة مخبأة داخل وأسفل حقائبة.
وقرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الاقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونيه، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2020.. يأتى ذلك تفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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