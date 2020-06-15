جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

كتب أحمد يعقوب

تمكنت إدارة جمارك مطار سوهاج الدولى، برئاسة عمر أحمد سليمان، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الكويتية القادمة من الكويت اشتبة عاطف عبد الشافي رئيس وردية تفتيش الركاب في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب ع .ح . ح، وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة أو ممنوع استيرادها أجاب بالنفى.

وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد مأمور الفحص تحت إشراف حسن أبو كريشة مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود علب وأشياء متماثلة.

وبالعرض على عمر سليمان مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية من علي علام رئيس قسم المكافحة، وبلال الكتاتني رئيس قسم الأمن، وعبد الباسط العويضي مأمور تفتيش الركاب، فتبين وجود 2292 قرصا من الأدوية البشرية المتنوعة مخبأة داخل وأسفل حقائبة.

وقرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الاقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونيه، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2020.. يأتى ذلك تفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.