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جدل حول إلغاء الرموز الانتخابية.. ورئيس النواب يرد: نتمنى إلغاءها لكن هناك نسبة أمية

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:57 م
جدل حول إلغاء الرموز الانتخابية.. ورئيس النواب يرد: نتمنى إلغاءها لكن هناك نسبة أمية مجلس النواب- ارشيفية
كتبت- نورا فخرى

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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة (14) بمشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا بإصدار قانون مجلس الشيوخ، والخاصة بالرمز الانتخابي، الخاصة بالرموز الانتخابية.

وتقضى المادة التى وافق عليها البرلمان بأن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمرشحين فى النظام الفردى.

جاء ذلك بعد حديث مطول حول الرمز الانتخابي، حيث قال النائب سلامة الجوهرى، إن الشعب المصرى فى تقدم ومن خلال انخراطى مع الفلاحين ربما أنا أجهل واحد فيهم، وبالتالى غير موافق على موضوع الرموز الانتخابية الأمر الذى علق عليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بقوله: "جميعنا يتمنى إلغاء الرموز الانتخابية، حيث وضعت سابقا عندما كان النسبة الغالبة فى المجتمع لا يقرأ".

وأضاف عبد العال، " كنا نتمنى إلغاءها لكن علينا أن نكون واقعيين، هناك نسبة حتى الآن غير مريحة من الأمية".

 


الجلسه العامة

مجلس النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات

البرلمان

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