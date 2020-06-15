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جدة: تسيير 77 رحلة داخلية الأسبوع المقبل

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:55 م
جدة: تسيير 77 رحلة داخلية الأسبوع المقبل
إيمان حنا

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أعلن مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي (مطار جدة) عصام فؤاد نور زيادة عدد الرحلات الداخلية الأسبوع القادم إلى 77 رحلة، بعدما كانت 69 رحلة الأسبوع الحالي. وفق صحيفة"عكاظ" السعودية.

وأوضح أنه لا رحلات دولية منتظمة في المطار حالياً، والرحلات الاستثنائية تختص بمبادرة خادم الحرمين الشريفين التي قضت بإعادة العالقين في الخارج، وكذلك مبادرة عودة المقيمين العالقين في الداخل إلى بلادهم، ويتم ذلك وفق جميع متطلبات وبروتوكولات السلامة والإجراءات الصحية في كافة مطارات المملكة.

وأشار عصام إلى أنه يتم تكثيف أعداد الموظفين في كافة الإدارات الحكومية والمختصة الأمنية والأهلية في المطار، لمواكبة الرحلات والعمليات التشغيلية، وفقاً للزيادة المضطردة يوميا في الرحلات.

وعن مصير الصالة الجنوبية بعد نقل جميع الرحلات لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، أبان مدير مطار جدة أن هيئة الطيران تدرس وضعها ومن المقرر الإعلان عن عملها بعد الانتهاء من الدراسة.

ويعتبر المطار هو الأهم في مطارات المملكة، إذ يضم المركز الرئيسي ومركز عمليات الخطوط السعودية، ويتكون من أربع صالات للركاب: الصالة الجديدة بالمطار الجديد صالة رقم (1) التي تستوعب 30 مليون مسافر سنوياً في مرحلتها الأولى، إضافة إلى الصالة الجنوبية، والصالة الشمالية، ومجمع صالات الحجاج.

وتهدف الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن يكون مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد مطاراً محورياً يربط الشرق بالغرب، وتقدر المساحة الإجمالية لمجمع صالات السفر بالمطار الجديد الصالة رقم (1) 810 آلاف متر مربع، تتيح لجميع الناقلات الجوية العمل تحت سقف واحد، وتحتوي على 220 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر و80 كاونترا للخدمة الذاتية للركاب، ومجمع صالات للاستثمار التجاري تصل مساحتها إلى 27987 مترا مربعا، وفندق مكون من ثلاثة طوابق للركاب المواصلين على الرحلات الدولية الترانزيت يضم 120 غرفة.

إضافة إلى نظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين يبلغ طول سيوره نحو 34 كيلومترا، ويستوعب في الساعة الواحدة 7800 حقيبة للرحلات المغادرة و9000 حقيبة للرحلات القادمة، كما تحتوي الصالة رقم (1) بالمطار الجديد على 46 بوابة للرحلات الدولية والداخلية؛ منها بوابات تستوعب الطائرات العملاقة مثل A380، وترتبط البوابات بـ94 جسرا متحركا تخدم 70 طائرة في آن واحد، علاوة على عدد 28 موقف طائرة في ساحات مجمع صالات السفر في المطار الجديد، وعلى برج مراقبة بارتفاع 136 مترا.


الطيران الداخلى بالسعودية

جدة

مطار جدة

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