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جامعة حلوان تعلن خطة تعقيم وتطهير خلال فترة امتحانات الفرق النهائية

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:08 ص
جامعة حلوان تعلن خطة تعقيم وتطهير خلال فترة امتحانات الفرق النهائية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة حلوان عن خطة التعقيم والتطهير المزمع تطبيقها خلال فترة امتحانات الفرق النهائية برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان.
 
وأوضح رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم فى بيان صادر عن الجامعة، أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتعقيم منشآتها ومدرجاتها وفصولها وتطهيرها، خاصة فى فترة امتحانات الفرق النهائية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أنَّ عمليات التعقيم والتطهير تتم من خلال استخدام المطهرات والمعقمات الموصى باستخدامها وفق بروتوكول دقيق إلى جانب تركيب بوابات تعقيم على جميع منافذ الجامعة. 
 
وأشار الدكتور ماجد فهمى نجم، إلى أن الإدارة العامة للشئون الطبية تقوم بتعقيم جميع قاعات ومدرجات الامتحانات قبل انعقاد كل لجنة امتحانات، وفي الفواصل بين اللجان في آن واحد كما يُجرى تجهيز وتدريب العمال في كل كلية على ماكينات الرش والتعقيم تحت إشراف الوحدات العلاجية وتأهيلهم للمساهمة في عمليات التطهير؛ وذلك تحت إشراف طبيب من الإدارة الطبية، كما سيتم الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي في الفرز والتدقيق في جميع منافذ الجامعة. 
 
ومن الإجراءات المقرر اتباعها فى جامعة حلوان: قياس درجة حرارة كل طالب قبل دخوله للجنة الامتحان، وتتبع درجة حرارته، ومِنْ ثَمَّ مَنْ يثبت ارتفاع درجة حرارته يسمح له بتوقيع إقرار لتأجيل مادة الامتحان، ويتم إرساله للمستشفى لعمل التحاليل والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالته والتأكد من كونه حاملا للفيروس من عدمه، ويسمح له بالاستمرار فى أداء باقي امتحانات المواد المقررة متى كان ذلك ممكنا طبيا مع التأكيد على ارتداء الكمامات لجميع الطلاب وتوفير الكحول والمواد المطهرة بكل لجنة، فضلا عن توفير كمامات وقفازات طبية إضافية، ووجود طبيب متابع بمقر اللجنة.
 
 

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