جامعة بنها تكشف تفاصيل التجارب الرائدة فى التعليم عن بعد فى زمن الكورونا (صور)

القليوبية نيفين طه

شارك الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث فى فعاليات الندوة التى نظمها اتحاد الجامعات العربية عن الاتجاهات والتحديات وأفضل الممارسات للتعليم عن بعد زمن جائحة كورونا بعنوان "التجارب الرائدة في التعليم عن بعد في الجامعات العربية في زمن جائحة كورونا من خلال برنامج زووم" .

وقال الجيزاوى فى بيان انه شارك فى الندوة نيابة عن الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبمشاركة 74 مشارك من الجامعات العربية مشيرا إلى أن الندوة استعرضت التجارب الرائدة للتعلم عن بعد من حيث فرص النجاح والتحديات التي واجهت الجامعات العربية وقت الحظر وإغلاق الجامعات.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن العديد من الجامعة العربية قد اتخذت قرار بتطبيق التعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة التي يمر بها العالم بسبب انتشار وباء كورونا وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية في الجامعات بفاعلية وجودة.

وأضاف الجيزاوى أن الندوة استهدفت التعرف على أفضل الممارسات في التعليم عن بعد من حيث الجاهزية التقنية لتوصيل المعلومات للطلبة من قبل المحاضرين ومشاركة الطلبة وعقد الامتحانات وطرق التقييم.