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جامعة المنيا تعتمد التقييم البحثى للدارسين بالتعليم المُدمج والتعليم المفتوح

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:37 م
جامعة المنيا تعتمد التقييم البحثى للدارسين بالتعليم المُدمج والتعليم المفتوح مركز التعليم المفتوح
المنيا حسن عبدالغفار

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اعتمد مجلس إدارة مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المدمج، وأعضاء مجلس الإدارة، قواعد وآليات تقييم الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 فى ظل التحديات التى تواجه العملية التعليمية للتعليم المدمج واستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المُستجد.

و قرر المجلس اعتماد نظام التقييم البحثى للدارسين فى المستويات المختلفة فى التعليم المدمج عن طريق تكليف الطلاب بإعداد رسائل بحثية طبقاً للمعايير والضوابط والشروط التى أقرها المركز للطلاب؛ لاتباعها لنجاح الرسائل البحثية المطلوبة، وإجراء الامتحانات التحريرية للفرق النهائية للتعليم المفتوح.

وأوضح الدكتور عبدالنبى أن كلا من المستوى الأول والثانى والثالث بمركز التعليم المدمج لبرنامجى التجارة والزراعة، والمستوى الأول والثانى لبرنامجى التربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم، قد تم الإعلان عن الموضوعات البحثية لهم، على أن يقوم الدارسين بإعداد موضوعات الأبحاث المكلفين بها لكل مقرر حتى 30/6/2020، ويبدأ تسليم الأبحاث إلكترونياً وفقًا للبريد الالكترونى لأستاذ المقرر والمدون على الاستمارة البحثية لكل مقرر اعتباراً من 1/7/2020 وحتى 15/7/2020، ويطبق عليها نفس الشروط والضوابط للرسائل البحثية للنظام الاكاديمي، على أن يتم تقييم الأبحاث والانتهاء من إعلان النتائج بحد أقصى 26/7/2020، مضيفاً أنه سيتم عقد اختبارات تحريرية لجميع السنوات النهائية للدارسين بالتعليم المفتوح وتنظيم أعمال الامتحانات، وذلك وفقاً لقرارات المجلس الاعلى للجامعات، وقرارات مجلس جامعة المنيا، ومجلس إدارة التعليم المدمج.

وأشار الدكتور عواد فرغل أنه تم وضع مجموعة من الضوابط والتعليمات للدارسين بالتعليم المدمج لاتباعها أثناء إعداد الرسائل البحثية، من حيث عدد الصفحات، والعناصر البحثية، والتزام الطلاب باحتواء الصفحة الأولى من البحث على استمارة التقييم، والاستعانة بالمراجع المختلفة، والتزام الدراس بعدم التشابه فى موضعه البحثى بدارس آخر.

 

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جامعه المنيا

التقييم البحثى للدارسين بالتعليم المُدمج

التعليم المفتوح

محافظه المنيا

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