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جامعة الزقازيق تعقد أول امتحان تأهيلى دكتوراه عبر الفيديو كونفرانس

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:08 م
جامعة الزقازيق تعقد أول امتحان تأهيلى دكتوراه عبر الفيديو كونفرانس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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شارك الدكتور خالد محمد محروس وكيل كلية التكنولوجيا والتنمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة الزقازيق، فى أول امتحان تأهيلى دكتوراه عن بعد عبر شبكة "الفيديو كونفرانس" ، بكلية الزراعة جامعة الوادى الجديد، للباحث محمود شعبان كمال الدين المدرس المساعد بقسم الدواجن كلية الزراعة جامعة الوادى الجديد والمسجل لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية بقسم إنتاج الدواجن.

وأوضح محروس أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه عن بعد عبر شبكة الفيديو كونفرانس، والتسهيل والتيسير على طلاب الدراسات العليا فى مناقشة وإنجاز مشروعاتهم ورسالاتهم العلمية ومنحهم الدرجات الأكاديمية دون تأخير باستخدام تقنية الاتصال المرئى والمسموع (عن بُعد) عبر الفيديو كونفرانس.

وشارك لجنة الإمتحان التأهيلى حضور كل من  الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور محمود عبد النبى أستاذ فسيولوجيا الدواجن بجامعة أسيوط، والدكتور خالد محمد محروس أستاذ رعاية الدواجن، و وكيل كلية التكنولوجيا و التنمية، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق ، والدكتور وليد سنوسى طب بيطرى الوادى الجديد، والدكتور  ايمن كساب وكيل كلية الزراعة الوادى الجديد،والدكتور حسين فرويز وكيل كلية الزراعة بالوادى الجديد، والدكتور محمود الكيلانى رئيس قسم الدواجن الوادى الجديد، والدكتور  لمياء رضوان استاذ مساعد تربية الدواجن جامعة عين شمس، والدكتور محمد فرغلى علم الدين استاذ رعاية الدواجن بكلية الزراعة جامعة أسيوط.

وقد انتهت اللجنة بالموافقة على اجتياز الباحث محمود شعبان كمال الدين للامتحان التأهيلي، وعلى أثره قدم الباحث الشكر لجميع أعضاء اللجنة المشكلة، لجهودهم فى انجاح هذه التجربة الإلكترونية، متمنيا لهم التوفيق.

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