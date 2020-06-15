اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 06:56 م
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بحلول يونيو 2020

توقعات بانخفاض إنتاج النفط الصخرى الأمريكى لـ7.822 مليون برميل يوميا

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:55 م
توقعات بانخفاض إنتاج النفط الصخرى الأمريكى لـ7.822 مليون برميل يوميا حقل بترول
كتبت – مروة الغول

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ذكر تقرير التطورات البترولية العالمية لمنظمة أوابك لشهر يونيو، إنخفاض إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخرى خلال شهر أبريل 2020 بنسبة 2.2 ٪ مقارنة بالشهر السابق وهو الانخفاض الشهرى الخامس على التوالى ليصل إلى حوالى 8.824 مليون برميل يوميا كما انخفض عدد الحفارات العاملة بنحو 187 حفارة مقارنة بالشهر السابق وهو أكبر انخفاض على الإطلاق مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر 2016 وهو 515 حفارة.

عدد الحفارات
عدد الحفارات
 

وتشير التقديرات إلى انخفاض إنتاج النفط الصخرى الأمريكى خلال شهر مايو 2020بشكل حاد يبلغ 805 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق وهو أكبر هبوط شهرى منذ بدء الاحتفاظ بسجلات ليصل إلى 8.019 مليون برميل كما يتوقع انخفاضا خلال شهر يونيو 2020 إلى 7.822 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ شهر أغسطس 2018.

 وأوضح تقرير التطورات البترولية العالمية، ارتفاع المخزون التجارى النفطى فى الدول الصناعية خلال شهر ابريل 2020 بحوالى 128 مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 3089مليون برميل كما ارتفع المخزون الاستراتيجى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وجنوب أفريقيا والصين بحوالى 13 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 1842 مليون برميل

أما فيما يتعلق بواردات وصادرات الولايات المتحدة النفطية، أشار التقرير إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال شهر أبريل 2020 بنحو 13.2 ٪ لتبلغ حوالى 5.4 مليون برميل يوميا كما انخفضت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 19.5 لتبلغ حوالى 1.8مليون برميل يوميا.

نفط صخرى
نفط صخرى
 
وأضاف التقرير،أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال شهر ابريل 2020  انخفضت بنحو 15.8 % لتبلغ حوالي 3.1 مليون برميل يوميا  بينما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنحو 1.6٪لتبلغ حوالي 5.6مليون برميل يوميا.

النفط

الصادرات النفطية

الولايات المتحدة

الواردات النفطية

المخزون النفطي

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