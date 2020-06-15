اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 03:54 م
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توقعات بارتفاع المتوسط الشهرى لسلة أوبك لـ 34.74 دولار للبرميل يونيو2020

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:28 م
توقعات بارتفاع المتوسط الشهرى لسلة أوبك لـ 34.74 دولار للبرميل يونيو2020 اوبك
كتبت – مروة الغول

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ذكر تقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك " خلال شهر يونيو الجاري ،أن أحدث التقديرات الأولية لمنظمة "أوبك" تشير إلي ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خاماتها إلي 25.17 دولار للبرميل خلال شهر مايو 2020، أي بنسبة تبلغ نحو 42.5٪ مقارنة  بالشهر السابق.
 
بينما تشير أحدث التوقعات الى ارتفاع المتوسط  الشهري لسعر سلة خاماتها  الي 34.74 دولار للبرميل خلال شهر يونيو 2020  أي بنسبة تبلغ نحو 38% مقارنة بالشهر السابق، كما تتوقع المنظمة  تراجع المتوسط السنوي  لسعر سلة خامات أوبك في عام 2020 إلي 39.47 دولار للبرميل وهو متوسط يقل بنحو 24.57دولار للبرميل أو بنسبة 38.4% مقارنة بعام2019.
 
وأضاف التقرير، بأن معدل أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر ابريل 2020  بنسبة 47.9% "16.3دولار للبرميل" مقارنة بالشهر السابق  ليصل إلى 17.7دولر للبرميل. وقد كان لاستمرار فائض المعروض  النفطي المتزايد  في الأسواق  الفورية، والتراجع الكبير في معدلات  تشغيل مصافي التكرير بسبب انخفاض الطلب على النفط  وارتفاع مخزونات النفط العالمية، على خلفية جائحة فيروس كورونا  المستجد  دورا رئيسيا في انهيار الأسعار خلال شهر أبريل 2020 إلي أدني مستوي لها منذ شهر ديسمبر 2001.
 
وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الجابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

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