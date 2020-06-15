"تموين دمياط" يضبط سيارة متعهد نقل دقيق أثناء تهريبها محملة بـ 198 جوالاً

دمياط عبده عبد البارى

تمكنت مباحث التموين بدمياط من ضبط ضبط سيارة متعهد نقل دقيق أثناء تهريبها محملة بـ198 جوال دقيق كانت مهربة من فارسكور لخارج دمياط.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن المقدم أحمد عبد الباقى رئيس مباحث تموين دمياط ومعاونه السيد عبيد مفتش التموين من ضبط سيارة متعهد نقل دقيق أثناء تهريبها محملة بـ 198 جوالا، قيادة المدعو حمادة القماش وتم التحفظ على السيارة والمعلومات وتم تحرير محضر رقم 9857 لسنة 2020 جنح فارسكور.

كما تم ضبط صاحب مخبز بلدى بحجاجة قام بتهريب 40 جوال دقيق بلدى لأحد المخازن المجاورة للمخبز وتم ضبطهم والتحفظ عليهم وتم تحرير محضر جنحة رقم 9872 لسنة 2020 جنح فارسكور ضد صاحب المخبز.