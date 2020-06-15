اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 10:39 م
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"تموين دمياط" يضبط سيارة متعهد نقل دقيق أثناء تهريبها محملة بـ 198 جوالاً

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:31 م
"تموين دمياط" يضبط سيارة متعهد نقل دقيق أثناء تهريبها محملة بـ 198 جوالاً المضبوطات
دمياط عبده عبد البارى

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تمكنت مباحث التموين بدمياط من ضبط ضبط سيارة متعهد نقل دقيق أثناء تهريبها محملة بـ198 جوال دقيق كانت مهربة من فارسكور لخارج دمياط.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن المقدم أحمد عبد الباقى رئيس مباحث تموين دمياط ومعاونه السيد عبيد مفتش التموين من ضبط سيارة متعهد نقل دقيق أثناء تهريبها محملة بـ 198 جوالا، قيادة المدعو حمادة القماش وتم  التحفظ على السيارة والمعلومات وتم تحرير محضر رقم 9857 لسنة 2020 جنح فارسكور.

كما تم ضبط صاحب مخبز بلدى بحجاجة قام بتهريب 40  جوال دقيق بلدى لأحد المخازن المجاورة للمخبز وتم ضبطهم والتحفظ عليهم وتم تحرير محضر جنحة رقم 9872  لسنة 2020 جنح فارسكور ضد صاحب المخبز.


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