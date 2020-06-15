تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة ورش الطرق لمواجهة كورونا بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تواصل الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة أبو كبير بالشرقية، برئاسة المحاسب محمد الأباصيرى، رئيس المجلس، اليوم، حملات النظافة ورفع القمامة ورش وتمهيد الطرق بالمدينة، لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات عن رفع القمامة من شوارع المدينة "شارع عبد العزيز على - المحلج - الحرية - مصطفى كامل - سعد زغلول - الساحة - التحرير - أبو عوض"، كما تم رفع السفوحات والأتربة من الشوارع الرئيسية ومن مداخل المدينة، كما تم رش الطرق بالمياه ورى البساتين بنطاق المدينة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم 5770 لسنة 2020، والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزى، مستشفى القرين المركزى، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعديين المركزى، مستشفى الزوامل المركزى، مستشفى تل راك المركزى، ومستشفى الصوفية المركزى".