اليوم السابع
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تقرير الطبيب الشرعى يكشف سبب وفاة الأمريكى بروكس فى أتلانتا: عيار نارى فى الظهر

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:36 ص
تقرير الطبيب الشرعى يكشف سبب وفاة الأمريكى بروكس فى أتلانتا: عيار نارى فى الظهر حادث اطلاق نار _ صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال مكتب الطبيب الشرعى بمقاطعة فولتون فى ولاية جورجيا الأمريكية، إن ريشارد بروكس، وهو شاب أسود قتله ضابط شرطة أبيض فى مدينة أتلانتا يوم الجمعة، توفى إثر إصابته بالرصاص فى الظهر.

 

وأثارت وفاة بروكس الاحتجاجات مجددا فى أتلانتا بعد أيام من مظاهرات فى أنحاء العالم تنديدا بالعنصرية ووحشية الشرطة عقب وفاة الأمريكى الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه فى مدينة منيابوليس الأمريكية يوم 25 مايو أيار.

 

وذكر محقق بمكتب الطبيب الشرعى فى بيان أن تشريح جثة بروكس (27 عاما) الذى أجرى أمس الأحد أظهر أنه توفى نتيجة خسارة كمية من الدم وجروح بالأعضاء نتيجة عيارين ناريين. وأوضح البيان أن سبب الوفاة هو القتل.

 

ووقعة المواجهة بين بروكس والشرطة بعدما اتصل موظف مطعم فى اتلانتا بالسلطات للإبلاغ عن شخص غلب عليه النوم داخل سيارته وهى متوقفة فى طابور استلام الطلبات.

 

وكانت المواجهة ودية فى بدايتها وفقا للكاميرا المثبتة فى ملابس الضابط وكاميرا أخرى للمراقبة حيث قبل الشاب الخضوع لاختبار للكشف عن المخدرات والخمور وتحدث عن عيد ميلاد طفلته.

 

لكن تسجيل فيديو صوره أحد المارة أظهر مقاومة بروكسل لضابط حاول إلقاء القبض عليه وضابطا آخر بالموقع قبل أن يتمكن من الفكاك منهما والركض فى ساحة لانتظار السيارات ومعه ما بدا أنه مسدس صاعق انتزعه من أحدهما.

 

وأظهرت لقطات أخرى صورتها كاميرات المطعم بروكس وهو يدير رأسه ويركض موجها المسدس على الأرجح نحو الضابطين اللذين يطاردانه قبل أن يطلق أحدهما النار عليه من مسدسه ليسقط الشاب على الأرض.

 

وكانت رئيسة بلدية المدينة كيشا لانس بوتمس أعلنت أنها قبلت الاستقالة الفورية لقائدة شرطة أتلانتا إريكا شيلدز بعد وفاة بروكس.

 

 


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