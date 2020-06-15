تقدم فى ملف الترتيبات الأمنية بمفاوضات السلام السودانية

أ ش أ

أكد مجلس السيادة السودانى أن تقدمًا كبيرًا حدث فى مباحثات السلام حول الترتيبات الأمنية، مشددًا على أنه لم يتبق إلا القليل، الذى تتواصل جلسات النقاش حوله لحسمه خلال الفترة المحددة.

وعقد فريقا الترتيبات الأمنية لوفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة الفريق الركن خالد عابدين الشامي، و"الجبهة الثورية - مسار دارفور"، جلستي مباحثات اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بإشراف الوساطة من جمهورية جنوب السودان.