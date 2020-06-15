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تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ سوق الأسهم السعودية

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:30 ص
تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ سوق الأسهم السعودية بورصة السعودية - ارشيفية
إيمان حنا

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اكتملت أخيراً في السعودية أكبر صفقة تشهدها السوق المالية السعودية منذ تأسيسها بإتمام عملية استحواذ شركة «أرامكو السعودية» على حصة صندوق الاستثمارات العامة، البالغة 70 في المائة من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» (أحد أهم شركات صناعة البتروكيماويات في العالم)، من خلال 4 صفقات خاصة جرى تنفيذها أمس في سوق الأسهم السعودية، بلغت قيمتها الإجمالية 259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار).وفق الشرق الأوسط .


ووقّعت «أرامكو السعودية» في مارس 2019 اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» والبالغة 70 في المائة، مقابل 69.1 مليار دولار، فيما تم تحديد سعر السهم الواحد من «سابك» في الصفقة بما يعادل 123.39 ريال (32.9 دولار).

وعادت «أرامكو السعودية» للاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر  الماضي على دفع 36 في المائة من قيمة الصفقة نقداً، مع تعديل المبلغ لمراعاة نفقات معينة عند إتمام عملية البيع، ودفع المبلغ المتبقي، البالغة نسبته 64 في المائة من ثمن الشراء في صورة قرض مقدم من البائع.

وتعتبر الصفقة الضخمة المبرمة يوم أمس على سهم «سابك»، مؤشراً مهماً على حيوية السوق المالية في البلاد، في وقت تعتبر فيه سوق الأسهم السعودية واحدة من أضخم 10 أسواق مالية في العالم.


ارامكو

اكبر صفقة استحواذ لارامكو

السعودية

صندوق الاستثمارات العالمية

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