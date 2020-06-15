اليوم السابع
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تعيين الدكتور كريم سلام مديرا لمستشفى المنيرة

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:34 م
تعيين الدكتور كريم سلام مديرا لمستشفى المنيرة كريم سلام مدير مستشفى المنيرة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة و السكان، تعين الدكتور كريم سلام، نائب المدير للعام للطؤارى والرعايات بمعهد ناصر، ليعمل مديرا لمستشفى المنيرة، وذلك فى إطار ضخ الدماء الشابة والكوادر الإدارية. 
 
كان سلام قد شغل عدة مناصب إدارية، وصدرت له قرارات سابقة كمدير لمستشفى الاسماعيلية النموذجى، والزهور النموذجى ببورسعيد، ومستشفيات رأس سدر وابورديس بسيناء، ثم عمل بهيئة الإسعاف، ومؤخرا شغل منصب نائب المدير العام للطوارئ والرعايات بمعهد ناصر.
 
وقد حقق سلام جهد إدارى مميز إبان عمله نائبا للمدير للعام للطؤارئ والرعايات بمعهد ناصر، غير تعاونه الدائم مع المرضي وذويهم.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كريم سلام مدير مستشفى المنيرة
كريم سلام مدير مستشفى المنيرة

 



 


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