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تعين محمود الفولى وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:34 م
تعين محمود الفولى وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية التربية والتعليم
المنوفية - محمد فتحى

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أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قرارا بتعيين محمود الفولي وكيلا للوزارة بمحافظة المنوفية وشغل الفولى منصب وكيلا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة قبل توليه مهمته الجديدة بالمنوفية.

وكان المهندس أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قد قال إنه حفاظا على صحة وسلامة الطلاب وأولياء الأمور وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد فقد تقرر تأجيل توقيع الفحص الطبي الشامل لطلبة المدارس كشرط للقبول بالمدارس على مستوى المحافظة بكافة الوحدات لهذا العام منعا لحدوث العدوى على أن يتم  إجراء الفحص الطبي للطلاب فور بدء الدراسة بالمدارس ، جاء هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

 

 

 

 


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