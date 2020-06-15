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"تعليم المنوفية": غدا آخر يوم عمل للجنة إعتذارات الندب للمشاركة فى أعمال الثانوية

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:42 ص
"تعليم المنوفية": غدا آخر يوم عمل للجنة إعتذارات الندب للمشاركة فى أعمال الثانوية الثانوية العامة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بأن الثلاثاء هو آخر يوم عمل للجنة إعتذارات الندب للمشاركة فى أعمال الثانوية العامة  لهذا العام .

وقال أحمد سويد فى بيان اليوم إن المنوفية انهت كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد حيث تم استلام وتوزيع بوابات تعقيم اللجان على جميع اللجان حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان  مشيرا إلى وجود تعليمات مشددة تم تعميمها على جميع السادة رؤساء اللجان  بخصوص التعقيم اليومى لمقار اللجان والتأكد من وجود ملصقات التوعية للوقاية من فيروس كورونا  والحرص على وجود مسافات بينية بين المقاعد المخصصة لجلوس الطلاب داخل اللجان الفرعية علاوة على التهوية الجيدة .

وأضاف سويد أنه لن يسمح لأى من الطلاب أو العاملين باللجان بدخول اللجنة إلا بعد إتباع كافة الاجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

يذكر أن امتحانات الدور الاول للثانوية العامة ستبدأ يوم الاحد 21 /6 / 2020 بجميع لجان محافظة المنوفية والتى  بلغ عددها  مائة وواحد لجنة  موزعة على الإدارات التعليمية العشر .

ويعقد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة اجتماعا عاجلا اليوم الاثنين 6/15 بالفيديو كونفرانس وخاصيةCisco wedex للتواصل المباشر السريع مع كافة مديرى الادارات التعليمية على مستوى الجمهورية ومعهم رؤساء لجان السير لامتحانات الثانوية العامة والمراقبين الاوائل ورؤساء مراكز توزيع الاسئلة بالقطاعات فى جميع المحافظات للاتفاق على الاجراءات الموحدة التى سيتم اتباعها فى كافة اللجان.

 


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