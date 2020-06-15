تعليم القاهرة تستقبل اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة بالوايلى

كتب سيد الخلفاوى

واصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استقبال المعلمين المعتذرين عن أعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث خصصت المديرية مدرسة المجمع الحرفى بالوايلى، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على تجهيز أماكن استقبال المعتذرين عن أعمال الامتحانات مشيرا إلى أنه تم توفير مقاعد على مسافات متباعدة ومظلات للحماية من الشمس وأدوات تعقيم وتطهير تحت إشراف مجدى الجيار مدير عام إدارة الوايلى التعليمية وفريق العمل.

وأضاف مدير تعليم القاهرة أنه يتم التعقيم اليومي للمقر قبل استقبال المعتذرين والتزام فريق عمل اللجنة الثلاثية لتلقى طلبات الاعتذار وإعداد تقرير يومى والتواصل المستمر لحظة بلحظة مع غرفة عمليات المديرية للتدخل السريع حال حدوث طارئ.

وأوضح عطية أنه تم تنظيم العمل لدخول المعلمين على دفعات وتلقى الطلبات حرصا على صحتهم وسلامتهم مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والأمنية بالتعاون مع قسم شرطة الوايلي والأجهزة الأمنية والطبية وتوفير سيارة إسعاف، كما قامت الإدارة بتفعيل المشاركة المجتمعية وتوفير سيارة لنقل المعلمين من المديرية إلى مقر مدرسة المجمع الحرفى حرصا على سلامتهم حيث التزم الجميع بارتداء الكمامات ولا يسمح بالدخول إلا بها.

كانت نفذت اليوم محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بيان عملى لامتحانات الثانوية العامة المقرر بدأها 21 من الشهر الجارى، حيث أجرت المديرية محاكاة بحضور عدد من المتطوعين من الطلبة امتحان بأحد مدارس السيدة زينب لمشاهدة تطبيق الإجراءات المنفذة لحماية الطلبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المحاكاة كيفية الحفاظ على نظافة المحيط الخارجى للجان ومنع الإشغالات حولها وتأمينها من الخارج وكذلك إجراءات دخول الطلاب على مسافات متباعدة وخضوعهم للكشف الحرارى ومرورهم من بوابات التعقيم ثم إجراء عملية التفتيش عن وجود هواتف أو أجهزة الكترونية ثم عملية تعقيم الأيدى وتوزيع الكمامات قبل الصعود للجان.