تعليم القاهرة تخصص 3 مراحل للتقديم للثانوى العام تبدأ الشهر القادم

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن تنسيق القبول فى الثانوى العام سيتم تقسيمه إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تبدأ من يوم الأربعاء 1 – 7- 2020 إلى السبت 4 – 7 – 2020 لتقدم الطلاب الحاصلين على الإعدادية حتى مجموع 270 درجة .

المرحلة الثانية تبدأ من يوم الاحد 5- 7 -2020 إلى الخميس 9 – 7- 2020، لتقدم الطلاب الحاصلين على الإعدادية حتى مجموع 254، والمرحلة الثالثة تبدأ من يوم السبت 11-7 -2020 إلى الأربعاء 15- 7 -2020، لاستيعاب جميع الطلاب المتخلفين عن المراحل السابقة.

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الادارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويتم الاستعانة بنموذج استمارة رغبات الالتحاق بعد الحصول على توقيع الطالب وولى الأمر عليها بحيث تحقق رغبة من الرغبات الأربعة طبقا لترتيبهم .

وأكد عطية أنه سيتم مراعاة أن يتم تلافى وتوزيع التباين فى الكثافة داخل مدارس الإدارة التعليمية الواحدة، بحيث تقوم المدرسة بترتيب الطلاب المتقدمين إليها تنازليا حسب المجموع وبعد الانتهاء من الكثافة، وتقدم كشوف الي الإدارة التعليمية بالطلبة الزائدين علي الكثافة، وتقوم الإدارة التعليمية بتوزيعهم بعد ذلك على المدارس التابعة لها والتى بها أماكن شاغرة بعد أخذ إقرار على ولى الأمر بعدم التحويل الى المدارس ذات الكثافة العالية فيما بعد وبنفس الكيفية يتم توزيع الكثافة بين الإدارات التعليمية المتجاورة إن أمكن، وإن لم يمكن ذلك فيتم التوزيع على الإدارات الأبعد نسبيا والتى بها أماكن شاغرة بعد أخذ إقرار على ولى الأمر بعدم التحويل.

وشدد مدير المديرية على انه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة ( رسمي )، إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح اطلاقاً لطلاب الصف الاول الثانوي بأي محافظة التحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقاً للقرارات الوزارية المنظمة .

وأكد مدير المديرية انه فى حالة توافر فراغات متاحة بالصف الأول الثانوي وذلك بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية يمكن النزول بالحد الأدنى طبقا للفراغات المتاحة بكل إدارة تعليمية .

وكان اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2020/2021 ليكون بحد أدنى 254 درجة ، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة والحد الادنى للقبول بفصول الثانوي العام ( خدمات ) 224 درجة .