اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 01:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على مصير المستلزمات الطبية مجهولة المصدر المضبطوة فى السيدة زينب

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:00 ص
تعرف على مصير المستلزمات الطبية مجهولة المصدر المضبطوة فى السيدة زينب مستلزمات طبية مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة بالتحفظ على 6259 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة صاحب شركة بدائرة القسم، وفحص عينة منها تمهيداً لإعدامها، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تعود الواقعة إلى تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (6259 قطعة وعبوة مستلزمات طبية "جوانتى – كمامة – لاصق طبى") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".


امن القاهرة

شركة بدون تراخيص

اخبار عاجلة

مستلزمات طبية

اخبار الحوادث

السيدة زينب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة