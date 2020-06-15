تعرف على آليات توزيع 40 مليون كمامة قماش على بطاقات التموين

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتحرك الداخلية كمامات القماش المعتمدة من الجهات المعنية وفقا للمواصفات القياسية على بطاقات التموين ضمن المقررات التمويلية التى تصرف للمستفيدين من منظومة دعم السلع شهريا بقيمة 50 جنيها لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية.





اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن اليات توزيع كمامات القماش على البطاقات التموين قى نقاط محددة:

1 -التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتدبير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة .



2-توريد 12 مليون كمامة كمرحلة أولى قبل شهر يوليو المقبل



3-توريد 28 مليون كمامة قماش على دفعات خلال شهرى يوليو وأغسطس .



4-توزيع الكمامات على المحافظات طبقا لعدد البطاقات التموينية فى كل محافظة .



5-من المقرر صرف الكمامة بحد أقصى عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموينية.



6-اتاحة صرف الكمامات ضمن سلع فارق نقاط الخبز فى حالة وجود فائض منها.