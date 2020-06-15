اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على آليات توزيع 40 مليون كمامة قماش على بطاقات التموين

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:08 م
تعرف على آليات توزيع 40 مليون كمامة قماش على بطاقات التموين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطرح وزارة التموين والتحرك الداخلية كمامات القماش المعتمدة من الجهات المعنية وفقا للمواصفات القياسية على بطاقات التموين ضمن المقررات التمويلية التى تصرف للمستفيدين من منظومة دعم السلع شهريا بقيمة 50 جنيها لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية.

 

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن اليات توزيع كمامات القماش على البطاقات التموين قى نقاط محددة:

1 -التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتدبير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة .

2-توريد 12 مليون كمامة كمرحلة أولى قبل شهر يوليو المقبل

3-توريد 28 مليون كمامة قماش على دفعات خلال شهرى يوليو وأغسطس .

4-توزيع الكمامات على المحافظات طبقا لعدد البطاقات التموينية فى كل محافظة .

5-من المقرر صرف الكمامة بحد أقصى عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموينية.

6-اتاحة صرف الكمامات ضمن سلع فارق نقاط الخبز فى حالة وجود فائض منها.


التموين

كمامات القماش

بطاقات التموين

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التموين تقرر طرح كمامات القماش على البطاقات التموينية

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:44 م

"التموين" تبدأ تفعيل الخدمات المتاحة لأصحاب البطاقات بشكل تجريبى على موقع دعم مصر خلال أيام.. استخراج بطاقات جديدة للأسر الأولى بالرعاية والفصل الاجتماعى وتغيير من محافظة لأخرى.. وتعميم الخدمات إليكترونيا

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:00 م

التموين: الفيديو المتداول عن احتواء السكر التموينى حبوب دواء لا يخص الوزارة

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:17 م

التموين : ضبط 16761 عبوة جبن غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالجيزة

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة