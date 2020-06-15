تعافى وخروج 32 حالة جديدة من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، مناقشا مستجدات الوضع الصحى للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة، ومؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.

جاء ذلك على هامش استعراض التقرير اليومى الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة فى ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، فى إطار خطة الدولة الشاملة فى هذا الشأن، حيث كشف التقرير الذى عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى فرع بنى سويف، عن تعافى وخروج 32 حالة جديدة على مدار الثلاث أيام من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى حالات التعافى والخروج إلى 145 حالة من الذين قد جرى احتجازهم داخل المستشفى عقب الاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابياتهم للفيروس، واخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة، مؤكدا على تفانى الفريق الطبى المختص فى القيام بمهامه تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى بنى سويف.

ومن جانبه أكد مدير عام التأمين الصحى على مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمستشفى وفق خطة المحافظة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته الميدانية المستمرة لكافة مكونات المنظومة الصحية، حيث يطلع محافظ بنى سويف بكل المستجدات أولا بأول، لاتخاذ مايلزم حيال المتطلبات الطارئة.