اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 05:22 م
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تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:18 م
تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
داكار (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الاثنين، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد اجراء 1254 فحصا ليصل اجمالي الاصابات منذ الثانى مارس الى 5090 إصابة مؤكدة، وذكرت الاذاعة السنغالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة انه تم تسجيل اربع وفيات وتعافي ثمانين مصابا ليصل اجمالي المتعافين الى ثلاثة آلاف واربعمائة واربعة وعشرين شخصا ويوجد الف وستمائة واربعة وثمانين مصابا في المشافي ووصل عدد الوفيات اربعة وستين شخصا.

كما وزارة الصحة السنغالية،أعلنت أمس الأحد، تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 5090 حالة، وذلك من ظهور الوباء بالسنغال في 2 مارس الماضي.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته الإذاعة السنغالية - أنه تم شفاء 116 حالة؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 3344 شخصا.. مشيرة إلى أن هناك 1685 مصابا يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات.
وأشارت "الصحة السنغالية" إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد وصل إلى 60 حالة.


فيروس كورونا

كورونا

السنغال

الصحه السنغاليه

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