تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى مالى

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أعلنت وزارة الصحة فى مالى، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالى المصابين فى البلاد إلى 1860 حالة.

وذكرت الإذاعة المالية، نقلا عن بيان لوزارة الصحة، أنه تم إجراء 284 فحصا، وتعافى 37 مصابا؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 1125 شخصا، ويوجد 631 من المصابين في المستشفيات، كما وصل عدد الوفيات إلى 104 أشخاص منذ بدء ظهور الفيروس بمالي في مارس الماضي.