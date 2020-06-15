تركيب 7 بوابات للتعقيم بمدارس قطور استعدادًا للثانوية العامة

الغربية - مصطفى عادل

أعلن طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الانتهاء من تركيب 7 بوابات تعقيم بمدارس مركز ومدينة قطور، استعدادًا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة الإسبوع المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي اتخذتها المحافظة حرصا على سلامة الطلاب والمشاركين في الامتحانات والعاملين بالمدارس.

وأوضح المحاسب أحمد المغاوري القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور أنه تم تركيب بوابات التعقيم الذاتي في المدارس التي سوف يقام بها إمتحانات الثانوية العامة وهي مدرسة قطور الثانوية المشتركة، ومدرسة الشهيد السادات الإعدادية بنات ، ومدرسة السادات الابتدائية، ومدرسة قطور الحديثة بنين، ومدرسة قطور التجارية، ومدرسة قطور البلد الإعدادية، ومدرسة المؤسسة الابتدائية.

وأضاف "المغاوري"، انه تم رش وتطهير وتعقيم المدارس بالتعاون مرمع مجلس مدينة قطور والطب البيطري، وكذلك الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات بالتنسيق مع الدكتور عبد الفتاح عبده مدير الإدارة التعليمية بقطور .