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تركيا ترفض إنقاذ مهاجرين كانوا على وشك الموت فى مياهها الإقليمية.. فيديو

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:59 م
تركيا ترفض إنقاذ مهاجرين كانوا على وشك الموت فى مياهها الإقليمية.. فيديو
كتبت: هناء أبو العز

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أصدر خفر السواحل اليونانية، بيانًا مرفقًا بمقطع فيديو، يشير إلى استعانة قارب به مهاجرين كان على وشك الغرق، بحرس السواحل التركية، إلا أنها رفضت الاستجابة وكانوا على وشك الموت ، حتى قامت اليونان بإنقاذهم. 
وأضاف البيان الذى نشرته  صحيفة eleftherostypos  اليونانية، أن خفر السواحل الهيلينية اليونانية، عثرت على  قارب به مهاجرين في 13 يونيو في المنطقة البحرية بجزيرة ليسفوس الشمالية بعملية إنقاذ متأخرة.
 
ونص البيان: في ساعات الصباح من 13 يونيو ، عثر زورق دورية عائم من خفر السواحل اليونانية ، على المركب الذى  يقع داخل  المياه الإقليمية التركية ،  وكان ثلاثة من خفر السواحل الأتراك يبحرون بجواره ، كما يمكن رؤيته بوضوح في الفيديو.
 
وأضاف البيان أنه فى  أعقاب الإجراءات التي اتخذها كل من مركز تنسيق البحث والإنقاذ المشترك لمقر خفر السواحل - خفر السواحل اليوناني وأولئك الذين يعملون في المنطقة ، قامت زوارق دورية عائمة بمحاولات متكررة للاتصال بالسلطات التركية والسلطات التركية، لانقاذ ركاب القارب ، وكانت نتائجها سلبية.
 
 
ومع دخول القارب أعلاه مع الأجانب إلى المياه الإقليمية اليونانية في ليلة نفس اليوم ، تم الاقتراب المباشر من قارب دورية تابع لخفر السواحل  اليونانية، و بتنسيق من مركز تنسيق البحث والإنقاذ المشترك التابع لـ LS-EL.AKT ، قام طاقم السواحل  بإنقاذ الركاب الأجانب الذين تم نقلهم إلى ميناء البتراء   ونقلهم بأمان. 
 
ومن بين الأجانب المذكورين أعلاه ، وجد أن هناك امرأتان بحاجة إلى رعاية طبية فورية واستلمتهما سيارة إسعاف وغادروا في نفس اليوم بعد التأكد من سلامتهما.
 
وأخيرًا ، تم التأكيد في البيان  على ما يلي: يشار مرة أخرى إلى أن خفر السواحل - خفر السواحل الهيليني ، في سياق الإجراءات الوطنية المطبقة للتعامل مع ضغط الهجرة ، يتخذ جميع التدابير اللازمة لمراقبة وحماية الحدود البحرية اليونانية بشكل فعال ، للاتحاد الأوروبي بتصميم ، واحترام القانون الدولي ، مع الاهتمام الأساسي بحماية حياة الإنسان في البحر وهو أعلى التزام مهني وأخلاقي لـ LS-EL.AKT ، وهو المسؤول عن تنسيقه البحث والإنقاذ في منطقة بحر اليونان.
 
 
 

تركيا

السواحل اليونانية

انقاذ مهاجرين

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