اليوم السابع
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ترامب يعتزم التوقيع على أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة غدا الثلاثاء

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:22 م
ترامب يعتزم التوقيع على أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة غدا الثلاثاء دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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 ذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة وسيعقد مؤتمرا صحفيا فى هذا الخصوص يوم الثلاثاء، وذلك بعد عدة أسابيع من احتجاجات عمت أرجاء البلاد عقب وفاة الأمريكى الأسود جورج فلويد على أثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه.

 

وقال ترامب كذلك فى تعليقات للصحفيين إن إطلاق الشرطة النار على رجل أسود فى أتلانتا كان بمثابة موقف رهيب ومقلق للغاية.

 

وأقيل ضابط شرطة من أتلاتنا واستقال قائد شرطتها بعد مقتل ريشارد بروكس ليل الجمعة.

 

ولم يجر الكشف عن تفاصيل متعلقة بالأمر التنفيذى الخاص بإصلاح الشرطة. ويعمل الديمقراطيون والجمهوريون فى الكونجرس على مقترحين منفصلين بشأن القضية.

 

 


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