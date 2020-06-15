تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.49% بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.49% خاسراً 35.92 نقطة ليصل إلى مستوى 7256.62 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% رابحاً 50.16 نقطة ليصل إلى مستوى 8716.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 116.4 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.90%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.25%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والمواد الأساسية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.04%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.56%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.37%.

وقفز 58 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدق" بنسبة 4.53%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 3.70%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 3.32%، فيما تراجع 118 سهماً على رأسها سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 3.25%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 2.42%، ثم سهم "العربي" بنسبة 2.30%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 239.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية، عن تمكين المستشارين الماليين من الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمرحلة الطرح والإدراج في السوق الرئيسية ونمو –السوق الموازية، والالتزامات المتعلقة بمدير الاستقرارالسعري على الموقع الالكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) وذلك من خلال النظام الآلي المحدد للإفصاح.